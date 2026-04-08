Российский вездеходный НРК «Челнок» заметили на Харьковском направлении

НРК «Челнок» россияне используют для логистики возле линии фронта, сообщает издание Defence Blog.

На поле боя заметили гигантскую российскую роботизированную систему под названием «Челнок» – вероятно, она поддерживает логистические операции на опасных участках фронта.

Новую версию большого дрона заметили на Харьковском направлении.

В 2024 году россияне использовали «Челнок» не как логистический авианосец, а как часть системы разминирования для открытия безопасных путей через минные поля.

Робот «Челнок» разработала курганская компания MobiDik LLC. Систему описывали как дистанционно управляемую роботизированную платформу, построенную на шасси электрического вездеходного транспортного средства Phoenix и оснащенную системой линейного заряда UR-83P.

Ее цель — расчистить проходы через противотанковые минные поля путем подрыва зарядов в коридоре примерно в 6 метров в ширину.

Последнее появление на поле боя говорит, что эту же платформу или близкий аналог теперь используют для перемещения припасов в опасных секторах у фронта. Официально россияне не заявляли о развертывании, но визуальная идентификация «Челнока» в логистической роли свидетельствует о более широком использовании беспилотных наземных систем для поддержки на поле боя.