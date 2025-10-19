Атак на севере Харьковщины стало меньше — данные Генштаба ВСУ

С десятков боев ежесуточно, которые фиксировали в течение недели, количество вражеских атак на Южно-Слобожанском направлении сократилось до восьми. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 19 октября.

«На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Отрадное, Каменка и Бологовка. На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Купянск, Петропавловка и в сторону Малой Шапковки и Песчаного», — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что враг нанес авиаудары по Харьковской области. Досталось Лозовой, по которой 18 октября прилетел модифицированный КАБ реактивного типа. Также под ударом было село Сподобовка в Шевченковской громаде.

В целом на фронте в течение суток было 223 боя. Снизилась активность врага на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — там было четыре атаки.

«За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — отметили в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага.