Атак на півночі Харківщини поменшало – дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:29   19.10.2025
Оксана Горун
Атак на півночі Харківщини поменшало – дані Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

З десятків боїв щодобово, які фіксували протягом тижня, кількість ворожих атак на Південно-Слобожанському напрямку скоротилася до восьми. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці 19 жовтня.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Малої Шапківки й Піщаного“, – поінформували в Генштабі.

Там також повідомили, що ворог завдав авіаударів по Харківської області. Дісталося Лозовій, по якій 18 жовтня прилетів модифікований КАБ реактивного типу. Також під ударом було село Сподобівка в Шевченківській громаді.

Загалом на фронті протягом доби було 223 бої. Знизилася активність ворога на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку – там було чотири атаки.

Читайте також: Які об’єкти енергоінфраструктури пошкодила армія РФ у Харкові цієї осені

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника”, – зазначили в ГШ.

Також Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
