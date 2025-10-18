Росіяни вдарили КАБом по Лозовій на Харківщині: шестеро постраждалих (фото)
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
На місто Лозова Харківської області приблизно о 17:35 18 жовтня російські військові скинули керовану авіабомбу.
Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок площею 80 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені 11 приватних будинків, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Постраждали шестеро людей. Це 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки, а також 39-річний чоловік.
“47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці“, – уточнив Синєгубов.
Як повідомлялося раніше, одна людина загинула та ще шестеро постраждали в Харківській області внаслідок російських обстрілів 18 жовтня.
