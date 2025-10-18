Live
Росіяни вдарили КАБом по Лозовій на Харківщині: шестеро постраждалих (фото)

Події 20:31   18.10.2025
Олена Нагорна
Росіяни вдарили КАБом по Лозовій на Харківщині: шестеро постраждалих (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

На місто Лозова Харківської області приблизно о 17:35 18 жовтня російські військові скинули керовану авіабомбу.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок площею 80 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені 11 приватних будинків, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Постраждали шестеро людей. Це 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки, а також 39-річний чоловік.

47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані. Ще четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці“, – уточнив Синєгубов.

На місто Лозова 18 жовтня скинули КАБ
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
На місто Лозова 18 жовтня скинули КАБ
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Як повідомлялося раніше, одна людина загинула та ще шестеро постраждали в Харківській області внаслідок російських обстрілів 18 жовтня.

Читайте також: Є загиблий: які населені пункти були під ударами на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
