Россияне ударили КАБом по Лозовой на Харьковщине: шестеро пострадавших (фото)

Происшествия 20:31   18.10.2025
Елена Нагорная
Россияне ударили КАБом по Лозовой на Харьковщине: шестеро пострадавших (фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

На город Лозовая Харьковской области примерно в 17:35 18 октября российские военные сбросили управляемую авиабомбу.

В результате обстрела загорелся частный дом площадью 80 квадратных метров. Кроме того, были повреждены 11 частных домов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадали шесть человек. Это 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины, а также 39-летний мужчина.

«47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы. Еще четверо пострадавших получили помощь медиков на месте», — уточнил Синегубов.

На город Лозовая 18 октября сбросили КАБ
Фото: Олег Синегубов/Telegram
На город Лозовая 18 октября сбросили КАБ
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Как сообщалось, один человек погиб и еще шестеро пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов 18 октября.

Читайте также: Есть погибший: какие населенные пункты были под ударами на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная
