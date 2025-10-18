Россияне ударили КАБом по Лозовой на Харьковщине: шестеро пострадавших (фото)
Фото: Олег Синегубов/Telegram
На город Лозовая Харьковской области примерно в 17:35 18 октября российские военные сбросили управляемую авиабомбу.
В результате обстрела загорелся частный дом площадью 80 квадратных метров. Кроме того, были повреждены 11 частных домов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Пострадали шесть человек. Это 47-летняя, 77-летняя, 51-летняя, 80-летняя и 66-летняя женщины, а также 39-летний мужчина.
«47-летняя и 77-летняя женщины получили взрывные травмы и были госпитализированы. Еще четверо пострадавших получили помощь медиков на месте», — уточнил Синегубов.
Как сообщалось, один человек погиб и еще шестеро пострадали в Харьковской области в результате российских обстрелов 18 октября.
