Прямое попадание КАБа в дом многодетной семьи: двое погибли и трое пострадали

Записано 20:51   23.02.2026
Елена Нагорная
Прямое попадание КАБа в дом многодетной семьи: двое погибли и трое пострадали Фото: Нацполиция

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате прямого попадания корректируемой авиабомбы в жилой дом в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области 22 февраля.

В доме, в который влетел КАБ, проживала многодетная семья. 59-летняя женщина и ее 30-летний сын погибли. Эту информацию правоохранители получили от соседей по линии 102, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В доме проживали и другие члены семьи. 37-летнюю женщину, 13-летнего мальчика и 7-летнюю девочку достали из-под завалов в ходе установления обстоятельств происшествия и спасательных работ. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медпункт.

Сейчас решается вопрос об эвакуации пострадавших женщины и детей, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Однако эвакуация будет затруднена, потому что она будет проходить под постоянными ударами, под постоянными прицелами вражеских FPV», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Энергообъекты обстреляли в Харькове утром: Синегубов сообщил, чем била РФ

Автор: Елена Нагорная
