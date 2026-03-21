Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)

Происшествия 08:26   21.03.2026
Виктория Яковенко
Ночью враг атаковал микрорайон Верхний поселок города Изюм, предварительно, КАБом.

Дополнено в 08:26. Кроме того, в Изюмской ГВА проинформировали, что ночью зафиксировали «прилет» БпЛА «Гербера/Шахед» в другой части города. Есть повреждения частных жилых домов.

07:47. «Телесные повреждения и острую реакцию на стресс получили шесть жителей. Повреждены более 20 частных домов, автомобиль и линии передач», — сообщил начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко.

Он добавил, что в городе устраняют последствия обстрела.

Видео: Изюмская ГВА

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что в Изюме в результате удара КАБ горел автомобиль на площади 5 м кв.

Отметим, о мощных взрывах в Изюмской громаде информировала ГВА около 22:30.

Читайте также: Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине

Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
21.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 21 марта: враг атаковал Изюм – есть пострадавшие
21.03.2026, 08:11
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
20.03.2026, 21:30
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
20.03.2026, 22:32
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
21.03.2026, 08:07

Новости по теме:

13.03.2026
Подтопило переправу: закрыли движение по трассе на Харьковщине (видео)
08.02.2026
Продажу билетов на поезда от и до Изюма остановили – что случилось
03.02.2026
Некоторые пригородные электрички не будут ходить на Харьковщине с 4 февраля
04.02.2026
Сегодня 4 февраля 2026: какой день в истории
27.01.2026
Афера на «єВідновлення»: как житель Изюма приобрел квартиру в Ирпени


Если вам интересна новость: «Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)»

