Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)

Ночью враг атаковал микрорайон Верхний поселок города Изюм, предварительно, КАБом.

Дополнено в 08:26. Кроме того, в Изюмской ГВА проинформировали, что ночью зафиксировали «прилет» БпЛА «Гербера/Шахед» в другой части города. Есть повреждения частных жилых домов.

07:47. «Телесные повреждения и острую реакцию на стресс получили шесть жителей. Повреждены более 20 частных домов, автомобиль и линии передач», — сообщил начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко.

Он добавил, что в городе устраняют последствия обстрела.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что в Изюме в результате удара КАБ горел автомобиль на площади 5 м кв.

Отметим, о мощных взрывах в Изюмской громаде информировала ГВА около 22:30.

Читайте также: Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине