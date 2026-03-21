Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)
Скриншот
Ночью враг атаковал микрорайон Верхний поселок города Изюм, предварительно, КАБом.
Дополнено в 08:26. Кроме того, в Изюмской ГВА проинформировали, что ночью зафиксировали «прилет» БпЛА «Гербера/Шахед» в другой части города. Есть повреждения частных жилых домов.
07:47. «Телесные повреждения и острую реакцию на стресс получили шесть жителей. Повреждены более 20 частных домов, автомобиль и линии передач», — сообщил начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко.
Он добавил, что в городе устраняют последствия обстрела.
Видео: Изюмская ГВА
В ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали, что в Изюме в результате удара КАБ горел автомобиль на площади 5 м кв.
Отметим, о мощных взрывах в Изюмской громаде информировала ГВА около 22:30.
Читайте также: Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, КАБ, пострадали, удар;
Если вам интересна новость: «Пострадали шесть человек, повреждены 20 домов: РФ ударила по Изюму (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 08:26;