Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)

Вночі ворог атакував мікрорайон Верхнє селище міста Ізюм, попередньо, КАБом.

Доповнено о 08:26. Крім цього, в Ізюмській МВА поінформували, що вночі зафіксували “приліт” БпЛА «Гербера/Шахед» в іншій частині міста. Є пошкодження приватних житлових будинків.

07:47. “Тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес отримали шестеро жителів. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, автомобіль та лінії передач”, – повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко.

Він додав, що наразі у місті усувають наслідки обстрілу.

Відео: Ізюмська МВА

У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що в Ізюмі внаслідок удару КАБ горів автомобіль на площі 5 м кв.

Зазначимо, про потужні вибухи в Ізюмській громаді інформувала МВА близько 22:30.

