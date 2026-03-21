Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
Скриншот
Вночі ворог атакував мікрорайон Верхнє селище міста Ізюм, попередньо, КАБом.
Доповнено о 08:26. Крім цього, в Ізюмській МВА поінформували, що вночі зафіксували “приліт” БпЛА «Гербера/Шахед» в іншій частині міста. Є пошкодження приватних житлових будинків.
07:47. “Тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес отримали шестеро жителів. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, автомобіль та лінії передач”, – повідомив начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко.
Він додав, що наразі у місті усувають наслідки обстрілу.
Відео: Ізюмська МВА
У ГУ ДСНС в Харківській області розповіли, що в Ізюмі внаслідок удару КАБ горів автомобіль на площі 5 м кв.
Зазначимо, про потужні вибухи в Ізюмській громаді інформувала МВА близько 22:30.
Читайте також: Загиблий і важкопоранена внаслідок вибуху гранати на Харківщині
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 08:26;