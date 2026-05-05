Шахрайство з нерухомістю в Харкові: чоловіка таки посадять – прокуратура

Правоохоронці в апеляції оскаржували вирок харків’янину, який, за даними слідства, обманом заволодів нерухомістю в місті на суму понад 2,7 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у 2017 році фігурант звернувся з відповідними заявами до державної реєстраторки Чугуївської міськради та подав підроблені інформаційні довідки та техпаспорти.

«На підставі цих документів посадовиця незаконно зареєструвала за ним право власності на гаражний комплекс площею майже 400 м², що належав громадській організації. Згодом, діючи за аналогічною схемою, харків’янин заволодів підвальними приміщеннями житлового будинку, розташованого на вулиці Греківській у Харкові, які належать громаді міста. У обох випадках до Держреєстру речових прав було внесено неправдиві відомості, внаслідок чого майно вибуло з володіння законних власників», – встановило слідство.

За результатами судових експертиз, сума завданих збитків перевищує 2,7 млн гривень. У суді чоловік визнав вину у повному обсязі та щиро розкаявся, зазначили в прокуратурі.

Харків’янина визнали винним у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно. Чугуївський міський суд спочатку призначив п’ять років позбавлення волі, однак звільнив чоловіка від відбування покарання з іспитовим строком.

Однак прокуратура оскаржила це рішення. 30 квітня Харківський апеляційний суд ухвалив новий – п’ять років позбавлення волі з реальним відбуванням.

Правоохоронці додатково повідомили, що незаконно привласнені приміщення вже повернули у власність громади Харкова, а стосовно державної реєстраторки справа перебуває на розгляді у суді.