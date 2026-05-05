Мошенничество с недвижимостью в Харькове: мужчину таки посадят – прокуратура

Правоохранители в апелляции оспаривали приговор харьковчанину, который, по данным следствия, обманом завладел недвижимостью в городе на сумму более 2,7 млн грн.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в 2017 году фигурант обратился с соответствующими заявлениями к государственному регистратору Чугуевского горсовета и подал поддельные информационные справки и техпаспорта.

«На основании этих документов чиновник незаконно зарегистрировала за ним право собственности на гаражный комплекс площадью почти 400 м², принадлежавший общественной организации. Впоследствии, действуя по аналогичной схеме, харьковчанин завладел подвальными помещениями жилого дома, расположенного на улице Грековской в Харькове, принадлежащих громаде города. В обоих случаях в Госреестр вещных прав были внесены ложные сведения, в результате чего имущество выбыло из владения законных владельцев», — установило следствие.

По результатам судебных экспертиз, сумма нанесенного ущерба превышает 2,7 млн ​​гривен. В суде мужчина признал вину в полном объеме и искренне раскаялся, отметили в прокуратуре.

Харьковчанина признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, повторно. Чугуевский городской суд сначала назначил пять лет лишения свободы, однако освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком.

Однако прокуратура оспорила это решение. 30 апреля Харьковский апелляционный суд принял новый приговор – пять лет лишения свободы с реальным отбыванием.

Правоохранители дополнительно сообщили, что незаконно присвоенные помещения уже вернули в собственность громады Харькова, а в отношении государственной регистраторки дело находится на рассмотрении в суде.