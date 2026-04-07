Добавила фото другого дома: на Харьковщине — мошенничество на «єВідновленні»
Правоохранители считают, что жительница города Изюм незаконно завладела средствами из госбюджета при получении компенсации за разрушенное жилье в рамках «єВідновлення».
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка получила государственную выплату за свой поврежденный дом в селе Заводы.
«Для реализации «схемы» женщина организовала изготовление отчета о техническом обследовании, к которому добавила фото совсем другого дома, имевшего «нужную» степень разрушения. На самом деле, ее дом имел лишь незначительные повреждения и подлежал ремонту», — отметили правоохранители.
Затем, говорят в прокуратуре, владелица подала заявление на получение жилищного сертификата.
«Глава Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, несмотря на отсутствие необходимых подтверждений разрушения, подчеркнул, что имущество действительно уничтожено, повлияв тем самым на результаты голосования. На основе поддельных документов было принято положительное решение», – выяснили правоохранители.
В мае 2024 года фигурантка получила жилищный сертификат на сумму почти 1,8 млн грн, которые потратила на приобретение квартиры в Изюме.
Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас фигурантке готовятся избрать меру пресечения. Также правоохранители проверяют возможную причастность главы комиссии к преступлению.
Читайте также: Дом снесли до войны: на Харьковщине хотели обмануть комиссию «єВідновлення»
Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, мошенничество, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 12:15;