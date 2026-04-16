Около 10 300 сертификатов за уничтоженное жилье сформировали на Харьковщине
В рамках программы єВідновлення в 44 территориальных громадах Харьковщины комиссии сформировали 10 286 жилищных сертификатов за уничтоженные квартиры и дома на общую сумму более 13,8 миллиарда гривен, сообщает ХОВА.
Получатели компенсаций благодаря жилищным сертификатам приобрели 5628 объектов недвижимости на территории Харьковщины: 4713 квартир и 915 частных домов. Стоимость приобретенного имущества превышает 11,2 миллиарда гривен, из которых более 9,2 миллиарда уплачены на средства программы.
Уже использовали 7 952 жилищных сертификата, выданные за разрушенное имущество в области. Большинство получателей компенсаций купили жилье в Харькове, Чугуевской, Изюмской, Дергачевской и Балаклейской территориальных громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.
«Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 45 172 заявителя уже получили более 4,5 миллиарда гривен. Еще для 1268 человек компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 110,1 миллиона гривен. По программе в Харьковской области уже восстановили 7831 квартиру и 7079 частных домов», — рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
68449 заявлений на получение средств для ремонта поврежденного жилья подали на Харьковщине с начала реализации программы. Больше всего заявлений от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
В Харьковской области нуждаются в восстановлении 101 613 объектов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, жилищный сертификат, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Около 10 300 сертификатов за уничтоженное жилье сформировали на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 18:59;