Live

Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)

Общество 21:03   31.05.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)

Харьковские власти нередко критикуют — как жители других регионов, так и сами харьковчане — за масштабное украшение города к праздникам во время войны. Однако с точки зрения психологии такие действия имеют глубокий смысл и крайне полезны для общества, подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» врач-психиатр Артем Гарагуля.

По его словам, в данном вопросе стоит разделять субъективный взгляд и профессиональную оценку. Как харьковчанин он понимает, что финансы можно было бы направить и на другие целесообразные расходы, однако как специалист — отмечает важность чистоты, залатанного асфальта и закрытых поврежденных окон. В этом контексте эксперт упоминает известную «теорию выбитых окон».

«Она заключается в том, что когда появляется одно выбитое окно и за ним никто не следит, разрушения постепенно накапливаются, и мы приходим к тому, что весь дом почти уже без окон. В этом смысле харьковчане и мэр города, на мой взгляд, с высокой долей социальной ответственности относятся к Харькову», — отмечает психиатр.

Гарагуля утверждает, что уборка, восстановление и украшение улиц имеют мощный терапевтический эффект, ведь когда люди включаются в такую работу, они отвлекаются от негативных мыслей.

«Они делают вещи, которые относятся к созиданию. Они убирают, отстраивают, делают что-то для того, чтобы город сохранялся. Это очень важная история и с точки зрения тех, кто это непосредственно делает, и с точки зрения тех, кто это видит и этим пользуется. Они также являются неосознанными участниками этого события, вовлекаются в этот процесс. Поэтому это очень полезно со всех сторон», — подытожил специалист.

Читайте также: Почему харьковчане не реагируют на воздушные угрозы: объяснение психиатра 📹

Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная
Популярно
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
В Харькове раздалось около 10 взрывов: есть пострадавшие, горят гаражи, (UPD)
01.06.2026, 01:40
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо: прогноз метеоролога
31.05.2026, 08:00
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
31.05.2026, 20:01
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
31.05.2026, 18:03
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
31.05.2026, 21:03
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
Высадку леса на Харьковщине приостановили — причина (фото)
31.05.2026, 13:44

Новости по теме:

31.05.2026
Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
31.05.2026
Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
31.05.2026
«Карпатская смена»: куда и зачем массово вывозят детей с Харьковщины
31.05.2026
Бесплатно, но не всё: как превращают в «салтовский рай» пляж на Журавлевке 📹
31.05.2026
Арт-пространство для молодежи: в Харькове хотят реконструировать сквер у реки


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 21:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С точки зрения психологии такие действия имеют глубокий смысл и крайне полезны для общества, подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» врач-психиатр Артем Гарагуля.".