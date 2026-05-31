Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)
Харьковские власти нередко критикуют — как жители других регионов, так и сами харьковчане — за масштабное украшение города к праздникам во время войны. Однако с точки зрения психологии такие действия имеют глубокий смысл и крайне полезны для общества, подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» врач-психиатр Артем Гарагуля.
По его словам, в данном вопросе стоит разделять субъективный взгляд и профессиональную оценку. Как харьковчанин он понимает, что финансы можно было бы направить и на другие целесообразные расходы, однако как специалист — отмечает важность чистоты, залатанного асфальта и закрытых поврежденных окон. В этом контексте эксперт упоминает известную «теорию выбитых окон».
«Она заключается в том, что когда появляется одно выбитое окно и за ним никто не следит, разрушения постепенно накапливаются, и мы приходим к тому, что весь дом почти уже без окон. В этом смысле харьковчане и мэр города, на мой взгляд, с высокой долей социальной ответственности относятся к Харькову», — отмечает психиатр.
Гарагуля утверждает, что уборка, восстановление и украшение улиц имеют мощный терапевтический эффект, ведь когда люди включаются в такую работу, они отвлекаются от негативных мыслей.
«Они делают вещи, которые относятся к созиданию. Они убирают, отстраивают, делают что-то для того, чтобы город сохранялся. Это очень важная история и с точки зрения тех, кто это непосредственно делает, и с точки зрения тех, кто это видит и этим пользуется. Они также являются неосознанными участниками этого события, вовлекаются в этот процесс. Поэтому это очень полезно со всех сторон», — подытожил специалист.
Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 21:03;