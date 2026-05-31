Теория выбитых окон: психиатр высказался, нужно ли украшать Харьков (видео)

Харьковские власти нередко критикуют — как жители других регионов, так и сами харьковчане — за масштабное украшение города к праздникам во время войны. Однако с точки зрения психологии такие действия имеют глубокий смысл и крайне полезны для общества, подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» врач-психиатр Артем Гарагуля.

По его словам, в данном вопросе стоит разделять субъективный взгляд и профессиональную оценку. Как харьковчанин он понимает, что финансы можно было бы направить и на другие целесообразные расходы, однако как специалист — отмечает важность чистоты, залатанного асфальта и закрытых поврежденных окон. В этом контексте эксперт упоминает известную «теорию выбитых окон».

«Она заключается в том, что когда появляется одно выбитое окно и за ним никто не следит, разрушения постепенно накапливаются, и мы приходим к тому, что весь дом почти уже без окон. В этом смысле харьковчане и мэр города, на мой взгляд, с высокой долей социальной ответственности относятся к Харькову», — отмечает психиатр.

Гарагуля утверждает, что уборка, восстановление и украшение улиц имеют мощный терапевтический эффект, ведь когда люди включаются в такую работу, они отвлекаются от негативных мыслей.