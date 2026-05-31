Зеленский: критическая инфраструктура и медучреждение атакованы на Лозовщине
В течение этих суток Лозовская громада подверглась очередной массированной атаке.
Несмотря на праздничные дни, военные РФ в очередной раз целились по гражданской и критической инфраструктуре, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. В частности, под ударом оказались объекты, где местным жителям оказывают неотложную медицинскую помощь.
По словам главы громады, в результате обстрелов никто не пострадал. Сейчас на местах попаданий работают профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Жителей громады Зеленский призывает быть максимально внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как сообщала МГ «Объектив», в течение минувших суток ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области. Военные РФ применили четыре БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», пять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и еще 24 БпЛА, тип которых устанавливают.
Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 14:16;