Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине

Транспорт 19:16   20.04.2026
Елена Нагорная
В Лозовой и пригороде с 1 мая повысится стоимость проезда в общественном транспорте. О намерении повысить тарифы заявили перевозчики, и этот вопрос 20 апреля рассмотрели на совещании в горсовете.

Свое решение перевозчики обосновали подорожанием топлива, смазочных материалов и запчастей, а также ростом зарплаты, передает LozovaNews.

По расчетам перевозчиков, обоснованная стоимость проезда по городу Лозовая должна составлять 20 гривен, до поселка Лимановка – 25 гривен. В то же время для пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью 3-й группы предусмотрен льготный тариф в размере 15 гривен, а для детей от 7 до 14 лет – 10 гривен.

Бесплатные рейсы для льготных категорий сохраняются. На их компенсацию Лозовская громада запланировала в этом году почти 5,7 миллиона гривен из местного бюджета.

Кроме обсуждения тарифов, первый заместитель мэра Лозовой Александр Жидков инициировал дополнительный вечерний рейс для пассажиров, прибывающих из Харькова последней электричкой. Об этом просили жители. Перевозчики согласились с 1 мая ввести дополнительный маршрут в 21:10 в тестовом режиме. В течение двух недель они будут мониторить количество пассажиров, после чего примут окончательное решение.

В последний раз стоимость проезда в Лозовой пересматривали в 2024 году.

