Трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую (фото)

В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17.

Правоохранители пишут: накануне по Лозовой ударили три беспилотника типа «Герань-2».

Из-за «прилетов» повреждено футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса. В результате атаки пострадали трое людей – это мужчины 47, 49 та 50 лет. Все они получили акубаротравмы.

«При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.