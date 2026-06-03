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Трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую (фото)

Происшествия 09:37   03.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую (фото)

В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17. 

Правоохранители пишут: накануне по Лозовой ударили три беспилотника типа «Герань-2».

Из-за «прилетов» повреждено футбольное поле, раздевалки и служебное здание спортивного комплекса. В результате атаки пострадали трое людей – это мужчины 47, 49 та 50 лет. Все они получили акубаротравмы.

Обстрел Лозовой 2 июня

«При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 09:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили: атака на Лозовую началась 2 июня в 19:17. ".