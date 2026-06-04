Живые сканеры эмоций: как «500 кг спокойствия» лечат души под Харьковом 📹

«500 килограммов спокойствия» против хронической боли, контузий и тревожности. В Харьковской области стартовал уникальный благотворительный проект по иповенции для ветеранов. В отличие от обычной езды верхом, здесь бойцы учатся взаимодействовать с лошадьми через прикосновения, объятия и поцелуи. Ведь конь — это настоящий живой сканер, который зеркалит внутреннее состояние человека и учит его контролировать собственные эмоции.

Первый контакт — прикоснуться и почесать. И вскоре уже можно переходить к объятиям и поцелуям. Вот большой черный конь осторожно касается губами лица Юрия Приходько.

«Приехал — такое себе было. Напряженное состояние, — делится первыми впечатлениями Юрий. — Мне говорили, что с лошадьми становишься спокойнее, я скептически к этому относился. Но побыл, буквально пару прикосновений — и легче стало».

<br />

Юрий демобилизовался в январе 2024 года, основанием стало появление третьего ребенка. Но еще год после его рождения мужчина провел на фронте: не мог оставить побратимов. В конце концов вернуться к семье его заставила жена. Юрий не получал ранений, но носит в себе сильную душевную боль.

«В 2022 году мне выдали повестку. Донецк, Лиман, Серебрянский лес, — вспоминает Юрий. — Страшно было, чтобы выйти оттуда. Пришли на позицию на нашу менять людей, их разбомбили. И самое страшное, пиком было, когда я с товарищем, побратимом, сегодня ел, грубо говоря, из одной тарелки, вышли, и у меня его на глазах не стало».

Уже два с половиной года Юрий восстанавливается, в частности посещает психолога. Говорит, что путь адаптации дается непросто: «Приехал домой, громкие звуки. Я падал все время на землю, боялся, около года я боялся громких звуков. Месяца три-четыре в метро не мог спуститься из-за шума. Голова начинала болеть, и дезориентация начиналась».

Юрий и его товарищи — первая группа в новом благотворительном проекте. Общением с животными планируют охватить полторы сотни ветеранов.

«EPAM Ukraine финансирует десять мероприятий по иповенции для десяти групп, каждая из которых будет состоять из 15 человек, — рассказывает Евгений Грицков, руководитель офисов ЕРАМ на востоке Украины. — Мы считаем, что любой бизнес в Украине должен быть ответственным. Это не только поддержка Украины в эти сложные, военные времена, но и помощь в реабилитации, в адаптации людей в общество».

Что такое иповенция и как она работает?

У многих на слуху ипотерапия, но в этом проекте применяют именно метод иповенции. Главное отличие — фокус на психоэмоциональном взаимодействии и равноправном контакте с животным.

«Нахождение в поле 500 килограммов спокойствия не может не повлиять на человека рядом, — объясняет глава ОО «ХАробрість» Мария Волкова. — Когда человек приходит к коню напряженный, конь это зеркалит, и через это зеркалирование люди учатся регулировать себя внутренне».

Без внутреннего спокойствия взаимодействия с животным не получится, ведь коней называют настоящими сканерами человеческих эмоций.

«Коли ты с конем спокоен, конь остается рядом с тобой», — добавляет Мария.

Александру Лашину, который демобилизовался в 2025 году после тяжелых ранений, такой контакт дарит долгожданное облегчение. Теперь его постоянные спутники — хронические боли и тревожность. «Долгое время был на лечении. И до сих пор лечусь», — говорит Александр. На вопрос, удалось ли уже восстановиться физически, мужчина отвечает, что лишь наполовину. «Психологически бывает тяжелее, бывает легче. Если есть позитивные моменты, как сегодня, конечно, легче», — делится боец.

Другие участники также отмечают, что волнение исчезает за считанные минуты. «Контакт сложился. Я вообще животных люблю», — улыбается Евгений. Алим коротко добавляет: «Нормально, нестрашно».

Психологи утверждают, что такие выезды на природу к животным чрезвычайно эффективны, особенно для людей, которые замыкаются в себе.

«Это люди, которые получили очень много контузий. Также есть психические расстройства у нескольких человек, — комментирует Анна Калашник, психолог КУ «Ветеранское пространство «Пліч-о-пліч». — Люди замыкаются в себе. То есть нет желания ни к чему. Совсем. Мы находим точки, где есть интерес: работа, семья, девушки. А сегодняшний день — это закрепление терапии».

Взаимодействие с лошадьми — лишь одна из программ EPAM, направленных на поддержку ветеранов. Среди них есть образовательные, спортивные и психоэмоциональные инициативы.

«Именно этот момент с иповенцией, он выделяется, — подчеркивает руководитель офисов ЕРАМ на востоке Украины Евгений Грицков. — Прямо на глазах видно, как меняется человек. На глазах видно, как человек расслабляется, как ему становится легче, лучше. С начала полномасштабного вторжения более 650 сотрудников компании EPAM вступили в войско. И на сегодняшний день более 90 уже были демобилизованы и вернулись к работе. Поэтому мы сотрудничаем с ними каждый день».

Расслабиться, чтобы конь пошел за тобой

Кульминацией встречи становится езда верхом. Но до этого нужно найти своего коня и завоевать его доверие. Юрий выбирает для себя большого черного красавца Баги.

«Чтобы с ним договориться, нужно сосредоточиться на себе и быть уверенным в своих действиях, — инструктирует владелица конюшни Анна. — Сначала мы покажем ему, какие мы расслабленные. Мы расслабились, плечи опустили и планируем, куда мы будем идти. Чтобы повернуть направо… Оп — и расслабились. Он пошел».

В конце концов мужчины седлают коней и закрепляют установленный контакт. Этот день подарил им покой, но уже завтра они вернутся к будничной гражданской жизни. Юрию, к слову, уже удалось найти в ней новую важную миссию — сейчас он занимается защитой объектов облэнерго от воздушных атак россиян.