РФ бьет «Бандеролями», как долго будет бесплатный проезд — итоги 4 июня

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 4 июня.

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По сравнению с прошлым годом интенсивность ударов по области выросла почти на 73%, а по самому Харькову – на 62%. Об этом руководитель Нацполиции Харьковщины Петр Токарь сообщил в эфире «Суспільного». Только с начала этой недели по Харькову было 47 ударов комбинированным вооружением. Больше всего страдали Основянский, Холодногорский, Слободской и Киевский районы. Россияне целят баллистикой, БпЛА типа «Герань» и «Молния» по жилым домам и критической инфраструктуре. Под ударами оказались транспортные узлы, из-за чего повреждены семь тепловозов. Всего по региону за последнюю неделю было 169 обстрелов. 3 июня россияне дважды выпустили свои новейшие ракеты С-8000 «Бандероль». Это маневренное оружие весом 150 килограммов запускают с беспилотников «Орион», и оно способно обходить системы РЭБ. Есть единичные случаи применения таких ракет по всей Украине.

Его боевая часть упала прямо на детскую площадку. Как сообщили в областной прокуратуре, «герань» попала в крышу многоэтажки в Немышлянском районе, из-за чего вспыхнул пожар. К счастью, детонации боеприпаса не было, а информация о пострадавших не поступала.

4 июня – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Как сообщили в областной прокуратуре, в Харьковской области жертвами войны стали 113 несовершеннолетних. С самого утра к памятнику в саду Шевченко люди несли игрушки. Мэр Игорь Терехов отметил, что к таким новостям привыкнуть невозможно. Каждый ребенок должен был вырасти, пойти в школу, влюбиться, выбрать профессию и когда-то привести в первый класс своих малышей. Словом – должна была жить. Всего в Украине из-за агрессии России погибли 707 детей, еще более 2500 получили ранения. О подозрении уже сообщили более 200 российским военным, а дела в отношении 108 человек передали в суд. По некоторым из них уже есть приговоры, сообщили в Генпрокуратуре.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопросы журналистов на фоне очередной волны критики этого решения. В частности, накануне видео записал нардеп Александр Бакумов. Он заявил, что бесплатного ничего не существует, за все платят налогоплательщики, и общество должно задавать властям вопросы о миллиардных расходах из бюджета. Терехов подчеркнул, что такая поддержка людей в условиях войны принципиальна. При этом безвозмездный проезд не ухудшил качество перевозок. На маршрутах работает только муниципальный транспорт: город покупает автобусы, арендует троллейбусы и получает технику от зарубежных партнеров. Также в Харькове активно создают собственную генерацию электроэнергии, чтобы снизить затраты.

Работники департамента чрезвычайных ситуаций вместе с коммунальщиками предприятия «Харьковзеленстрой» пришли на помощь мурке, которая три дня не могла самостоятельно спуститься с дерева. Пушистая сидела на высоте третьего этажа. Спасатели сняли животное с дерева и вернули его взволнованной владелице. Пока с пушистой все хорошо, сообщили в мэрии.

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