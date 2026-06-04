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Память детей, погибших из-за агрессии РФ, чтят в Харькове (фото, видео)

Общество 12:10   04.06.2026
Виктория Яковенко
Память детей, погибших из-за агрессии РФ, чтят в Харькове (фото, видео) Фото: Харьковский горсовет

4 июня – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Валерия Чирина, на Харьковщине жертвами стали 113 несовершеннолетних.

С утра в Харькове чтят память мальчиков и девочек, чьи жизни оборвала российская агрессия. К памятнику погибшим детям в саду Шевченко возложили игрушки.

Мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале отметил, что есть новости, к которым привыкнуть невозможно.

«Каждый раз, когда я получаю информацию, что во время обстрела погиб ребенок, ловлю себя на мысли: этот ребенок должен был вырасти. Должен был пойти в школу. Поссориться с друзьями из-за какой-то мелочи и через час помириться. Должен был впервые влюбиться. Выбрать профессию. Когда-нибудь привести за руку в 1-й класс своих детей. Словом — должен был жить», — написал городской голова.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

 

Видео: Олег Синегубов

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщает, что в Украине из-за действий РФ погибли 707 детей. Еще 2548 получили ранения.

«Сегодня мы расследуем более шести тысяч уголовных производств по преступлениям против детей и в сфере охраны детства, совершенных в результате российской агрессии. Сообщено о подозрении 234 военнослужащим рф и другим причастным лицам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 108 человек. Уже есть приговоры», — отметил Кравченко.

Видео: Руслан Кравченко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Валерия Чирина, на Харьковщине жертвами стали 113 несовершеннолетних.".