Память детей, погибших из-за агрессии РФ, чтят в Харькове (фото, видео)
4 июня – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Валерия Чирина, на Харьковщине жертвами стали 113 несовершеннолетних.
С утра в Харькове чтят память мальчиков и девочек, чьи жизни оборвала российская агрессия. К памятнику погибшим детям в саду Шевченко возложили игрушки.
Мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале отметил, что есть новости, к которым привыкнуть невозможно.
«Каждый раз, когда я получаю информацию, что во время обстрела погиб ребенок, ловлю себя на мысли: этот ребенок должен был вырасти. Должен был пойти в школу. Поссориться с друзьями из-за какой-то мелочи и через час помириться. Должен был впервые влюбиться. Выбрать профессию. Когда-нибудь привести за руку в 1-й класс своих детей. Словом — должен был жить», — написал городской голова.
Видео: Олег Синегубов
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщает, что в Украине из-за действий РФ погибли 707 детей. Еще 2548 получили ранения.
«Сегодня мы расследуем более шести тысяч уголовных производств по преступлениям против детей и в сфере охраны детства, совершенных в результате российской агрессии. Сообщено о подозрении 234 военнослужащим рф и другим причастным лицам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 108 человек. Уже есть приговоры», — отметил Кравченко.
Видео: Руслан Кравченко
Читайте также: «Шахед» ударил по многоэтажке в Харькове – начался пожар (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: діти, день памяти, дети, Олег Синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Память детей, погибших из-за агрессии РФ, чтят в Харькове (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 12:10;