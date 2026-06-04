Live

Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)

Репортаж 12:10   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

4 червня – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Як повідомила речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна, на Харківщині жертвами стали 113 неповнолітніх.

З ранку в Харкові вшановують пам’ять хлопчиків і дівчаток, чиї життя обірвала російська агресія. До пам’ятника загиблим дітям у саду Шевченка поклали іграшки.

Мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі зазначив, що є новини, до яких звикнути неможливо.

“Щоразу, коли я отримую інформацію, що під час обстрілу загинула дитина – ловлю себе на думці: ця дитина мала вирости. Мала піти до школи. Посваритися з друзями через якусь дрібницю і за годину помиритися. Мала вперше закохатися. Обрати професію. Колись привести за руку до 1-го класу власних дітей. Словом – мала жити”, – написав міський голова.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

 

Відео: Олег Синєгубов

Генпрокурор України Руслан Кравченко інформує, що в Україні дій РФ загинули 707 дітей. Ще 2548 отримали поранення.

“Сьогодні ми розслідуємо понад шість тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям рф та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб. Уже є вироки“, – зазначив Кравченко.

Відео: Руслан Кравченко

Читайте також: “Шахед” вдарив по багатоповерхівці в Харкові – почалася пожежа (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹
Три дні кішка не могла спуститись з дерева: як рятували тварину в Харкові 📹
04.06.2026, 14:13
Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч (відео)
Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч (відео)
04.06.2026, 13:04
Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова показали у прокуратурі
Фото наслідків ранкового обстрілу Харкова показали у прокуратурі
04.06.2026, 11:48
Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)
Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)
04.06.2026, 12:10
Чи впливає безкоштовний проїзд на якість транспорту в Харкові – Терехов
Чи впливає безкоштовний проїзд на якість транспорту в Харкові – Терехов
04.06.2026, 12:35
П’яних дітей знайшли копи у Берестинському районі
П’яних дітей знайшли копи у Берестинському районі
04.06.2026, 11:29

Новини за темою:

02.06.2026
Розбещував дітей та зберігав порно: підозрюють мешканця Харківщини
31.05.2026
«Карпатська зміна»: куди і навіщо масово вивозять дітей з Харківщини
28.05.2026
Мати привезла на город: чи повертаються батьки з дітьми на Куп’янщину
25.05.2026
Фонд Дениса Парамонова допоміг єдиній неонатальній реанімації трьох регіонів
16.05.2026
Евакуацію оголосили з частини громади на Куп’янщині: дітей вивезти зобов’язані


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 12:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомила речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна, на Харківщині жертвами стали 113 неповнолітніх.".