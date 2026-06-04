Пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ, вшановують у Харкові (фото)

4 червня – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Як повідомила речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна, на Харківщині жертвами стали 113 неповнолітніх.

З ранку в Харкові вшановують пам’ять хлопчиків і дівчаток, чиї життя обірвала російська агресія. До пам’ятника загиблим дітям у саду Шевченка поклали іграшки.

Мер Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі зазначив, що є новини, до яких звикнути неможливо.

“Щоразу, коли я отримую інформацію, що під час обстрілу загинула дитина – ловлю себе на думці: ця дитина мала вирости. Мала піти до школи. Посваритися з друзями через якусь дрібницю і за годину помиритися. Мала вперше закохатися. Обрати професію. Колись привести за руку до 1-го класу власних дітей. Словом – мала жити”, – написав міський голова.

Відео: Олег Синєгубов

Генпрокурор України Руслан Кравченко інформує, що в Україні дій РФ загинули 707 дітей. Ще 2548 отримали поранення.

“Сьогодні ми розслідуємо понад шість тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям рф та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб. Уже є вироки“, – зазначив Кравченко.

Відео: Руслан Кравченко