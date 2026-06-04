РФ б’є «бандеролями», Терехов про безплатний проїзд — підсумки 4 червня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова й області 4 червня.

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Порівняно з минулим роком інтенсивність ударів по області зросла майже на 73%, а по самому Харкову — на 62%. Про це керівник Нацполіції Харківщини Петро Токар повідомив в етері “Суспільного”. Лише з початку тижня по Харкову було 47 ударів комбінованим озброєнням. Найбільше потерпали Основ’янський, Холодногірський, Слобідський та Київський райони. Росіяни цілять балістикою, безпілотниками типу «Герань» та «Молния» по житлових будинках і критичній інфраструктурі. Зокрема, під ударами опинилися транспортні вузли, через що пошкоджено сім тепловозів. Загалом по регіону за останній тиждень було 169 обстрілів. 3 червня росіяни двічі випустили свої новітні ракети С-8000 «Бандероль». Цю маневрову зброю вагою 150 кілограмів запускають з безпілотників «Оріон», і вона здатна обходити системи РЕБ. Наразі є поодинокі випадки застосування таких ракет по всій Україні.

Його бойова частина впала просто на дитячий майданчик. Як повідомили в обласній прокуратурі, “герань” поцілила в дах багатоповерхівки в Немишлянському районі, через що зайнялася пожежа. На щастя, детонації боєприпасу не було, а інформація про постраждалих не надходила.

4 червня – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Як повідомили в обласній прокуратурі, на Харківщині жертвами війни стали 113 неповнолітніх. З самого ранку до пам’ятника у саду Шевченка люди несли іграшки. Мер Ігор Терехов зазначив, що до таких новин звикнути неможливо. Кожна дитина мала вирости, піти до школи, закохатися, обрати професію та колись привести до першого класу вже своїх малюків. Словом – мала жити. Загалом в Україні через агресію Росії загинули 707 дітей, ще понад 2500 отримали поранення. Про підозру вже повідомили понад 200 російським військовим, а справи щодо 108 осіб передали до суду. По деяких із них уже є вироки, повідомили у Генпрокуратурі.

Про це заявив мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання журналістів на тлі чергової хвилі критики цього рішення. Зокрема напередодні відео записав нардеп Олександр Бакумов. Він заявив, що безплатного нічого не існує, за все платять платники податків, і суспільство має ставити владі питання щодо мільярдних витрат з бюджету. Терехов наголосив, що така підтримка людей в умовах війни є принциповою. При цьому безоплатний проїзд не погіршив якість перевезень. Наразі на маршрутах працює лише муніципальний транспорт: місто купує автобуси, орендує тролейбуси та отримує техніку від закордонних партнерів. Також у Харкові активно створюють власну генерацію електроенергії, щоби зменшити витрати.

Працівники департаменту надзвичайних ситуацій разом із комунальниками підприємства «Харківзеленбуд» прийшли на допомогу мурці, яка три дні поспіль не могла самостійно спуститися з дерева. Пухнаста сиділа на висоті третього поверху. Рятівники зняли тваринку з дерева та повернули її схвильованій власниці. Наразі з пухнастою все добре, повідомили в мерії.

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