Зґвалтував дитину на Харківщині: чоловік просив його виправдати, рішення суду
Решту життя за ґратами проведе 46-річний чоловік, йому не допомогла апеляція. Слідство довело, що він зґвалтував 8-річну дівчинку в лісосмузі на Харківщині.
Злочин стався у серпні 2022-го року в одному з населених пунктів Ізюмського району, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
«Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив 8-річну дівчинку, яка гуляла на вулиці. Він вигадав історію про те, що шукає жінку на ім’я Марина та загубив свій телефон. Ввівши дитину в оману, засуджений заманив її піти за ним. Надалі він схопив потерпілу та силоміць відніс до лісосмуги неподалік, де вчинив із нею дії сексуального характеру та зґвалтував», – розповіли правоохоронці.
Дитина чинила опір і намагалася втекти, однак фігурант схопив її за ногу, бив долонею по обличчю та тягав за волосся, зазначили у прокуратурі. Він погрожував дівчинці фізичною розправою, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. Крім того, пообіцяв дати 5 тис. гривень за мовчання.
«Коли засуджений заснув, потерпілій вдалося втекли. Вона прибігла до найближчого блокпоста і розповіла про все військовим, які негайно викликали правоохоронців», – додали правоохоронці.
Чоловіка затримали. Він чекав на вирок у СІЗО. У суді фігурант вину не визнав і відмовився свідчити.
Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, вчинених щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153 ККУ). Йому призначили довічне.
Однак засуджений подав апеляцію, у якій просив виправдати його, кажуть правоохоронці.
2 червня Дніпровський апеляційний суд відмовив у її задоволенні та підтримав позицію прокуратури. Вирок суду першої інстанції залишили без змін.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 15:18;