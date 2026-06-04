Дождь, туман, днем до +25. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на пятницу, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Днем будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 20 до 25°.
В Харькове временами возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем прогреется до 23 – 25°.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 20:35;