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Дождь, туман, днем ​​до +25. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области

Погода 20:35   04.06.2026
Оксана Якушко
Дождь, туман, днем ​​до +25. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на пятницу, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Днем будет облачно с прояснениями 🌥.
Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове временами возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем ​​прогреется до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".