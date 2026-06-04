Дождь, туман, днем ​​до +25. Прогноз погоды на 5 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 5 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Днем будет облачно с прояснениями 🌥.

Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове временами возможен небольшой дождь. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.

Ветер прогнозируют восточной четверти, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14°, днем ​​прогреется до 23 – 25°.

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