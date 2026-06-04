Дощ, туман, вдень до +25. Прогноз погоди на 5 червня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 5 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області місцями очікують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Вдень погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер прогнозують східної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.

У Харкові часом можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер прогнозують східної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 23 – 25°.

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