Дощ, туман, вдень до +25. Прогноз погоди на 5 червня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 5 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області місцями очікують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Вдень погода буде хмарною з проясненнями 🌥.
Вітер прогнозують східної чверті, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 20 до 25°.
У Харкові часом можливий невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер прогнозують східної чверті, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 23 – 25°.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 20:35;