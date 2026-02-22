Лозовскую громаду атаковали БпЛА, повреждена критическая инфраструктура

Лозовской городской голова Сергей Зеленский сообщил подробности о последствиях очередного налета БпЛА.

«В течение 21 февраля Лозовская громада оказалась под очередной атакой беспилотников. Есть повреждения критической инфраструктуры и жилого сектора. Пострадали частные дома и хозяйственные постройки в Артельном старостинском округе. Самое главное – все живы. Помощь понадобилась пяти жителям. У людей диагностировали не тяжелые ранения и острую реакцию на стресс», — написал Зеленский.

Он отметил, что пострадавшим продолжают оказывать помощь. На месте работают специалисты ГСЧС и коммунальщики.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток в Харьковской области от российских обстрелов пострадали шесть человек — большинство именно в Лозовской громаде.