Лозівську громаду атакували БпЛА, пошкоджена критична інфраструктура

Події 10:05   22.02.2026
Оксана Горун
Лозівську громаду атакували БпЛА, пошкоджена критична інфраструктура Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Лозівський міський голова Сергій Зеленський повідомив подробиці про наслідки чергового нальоту БпЛА.

Протягом 21 лютого Лозівська громада опинилася під черговою атакою безпілотників. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового сектору. Постраждали приватні будинки та господарчі споруди в Артільному старокрузі. Найголовніше – всі живі. Допомога знадобилася п’ятьом мешканцям. У людей діагностували не важкі поранення та гостру реакцію на стрес”, – написав Зеленський.

обстріл Лозівської громади 22 лютого 2026
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Він зазначив, що постраждалим продовжують надавати допомогу. На місці працюють фахівці ДСНС та комунальники.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби на Харківщині від російських обстрілів постраждали шестеро людей – більшість саме в Лозівській громаді.

обстріл Лозівської громади 22 лютого 2026 3
Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Читайте також: За добу на півночі Харківщини була одна російська атака – Генштаб

Автор: Оксана Горун
