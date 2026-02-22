Лозівську громаду атакували БпЛА, пошкоджена критична інфраструктура
Лозівський міський голова Сергій Зеленський повідомив подробиці про наслідки чергового нальоту БпЛА.
“Протягом 21 лютого Лозівська громада опинилася під черговою атакою безпілотників. Маємо пошкодження критичної інфраструктури та житлового сектору. Постраждали приватні будинки та господарчі споруди в Артільному старокрузі. Найголовніше – всі живі. Допомога знадобилася п’ятьом мешканцям. У людей діагностували не важкі поранення та гостру реакцію на стрес”, – написав Зеленський.
Він зазначив, що постраждалим продовжують надавати допомогу. На місці працюють фахівці ДСНС та комунальники.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби на Харківщині від російських обстрілів постраждали шестеро людей – більшість саме в Лозівській громаді.
