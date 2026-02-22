Шестеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 22 лютого поінформував про наслідки російських ударів по регіону за добу.
Під обстрілами були 12 населених пунктів області. Постраждали шестеро людей.
“У с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік; у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років. Також у сел. Малинівка виявили рештки тіла загиблого внаслідок обстрілу 20 лютого”, – написав Синєгубов.
Для ударів по Харківській області ворог здебільшого використовував БпЛА різних типів, їх було близько 40. Є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах.
Читайте також: Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що рятувальників тричі залучали до гасіння пожеж через “прильоти” – у Лозівському та Ізюмському районах області.
