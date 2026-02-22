Live

Шестеро людей постраждали від обстрілів на Харківщині – Синєгубов

Події 08:33   22.02.2026
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 22 лютого поінформував про наслідки російських ударів по регіону за добу.

Під обстрілами були 12 населених пунктів області. Постраждали шестеро людей.

У с. Василів Хутір Чугуївської громади постраждав 51-річний чоловік; у с. Артільне Лозівської громади зазнали стресу 63-річний і 61-річний чоловіки та жінки 63, 36, 57 років. Також у сел. Малинівка виявили рештки тіла загиблого внаслідок обстрілу 20 лютого”, – написав Синєгубов.

Для ударів по Харківській області ворог здебільшого використовував БпЛА різних типів, їх було близько 40. Є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах.

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що рятувальників тричі залучали до гасіння пожеж через “прильоти” – у Лозівському та Ізюмському районах області.

Автор: Оксана Горун
