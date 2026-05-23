Фонтан у центрі Харкова запрацював після 4 років перерви

Суспільство 18:24   23.05.2026
Оксана Якушко
Комунальники увімкнули фонтан у саду Шевченка, повідомляє Харківська міськрада.

«У саду ім. Шевченка після чотирьох років перерви знову запрацював фонтан!» – не без тріумфу повідомляє Харківська міськрада.

Ще б пак, улюблене місце відпочинку харків’ян вимушено простоювало після початку повномасштабного вторгнення.

Цей водограй став одним із ряду фонтанів, які відновили у травні цього року роботу.

Як писала МГ “Об’єктив”, 1 травня в Олександрівському сквері, розташованому на ХТЗ, запустили фонтан. 6 травня на бульварі Юр’єва у Немишлянському районі включили ще один фонтан – обладнання тестували протягом тижня. Харків продовжують готувати до тепла.  Зокрема, у місті висаджують дерева. Про роботи у двох локаціях поруч із водоймами повідомили комунальники та пресслужба мерії. На Лопанській набережній озеленюють сквер. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. В Основ’янському лугопарку також з’явилися липи: висадили перші десять дерев із запланованої майбутньої алеї.

