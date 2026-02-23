Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)

У Харкові почали монтувати весняні декорації, повідомляють у соцмережах.

Відео з тематичними інсталяціями в парку Шевченка опублікував телеграм-канал «Де у Харкові».

У соцмережах припускають, що декорації ті ж, що були і минулого року, але їх трохи змінюють.

Відео: телеграм-канал «Де у Харкові»

Нагадаємо, торік весняні інсталяції розмістили до 8 березня в саду Шевченка та вздовж Сумської. Тоді МГ «Об’єктив» зібрала думки мешканців Харкова щодо прикрашання центру міста пластиковими квітами.

Як повідомляли у Харківській міськраді, бюджетні гроші на композиції не витрачались. Це були кошти спонсорів. У мерії пояснювали, що благодійникам сподобалося, як Харків прикрасили до Нового року, тож вони вирішили допомогти «одягти» місто й у весняні декорації.