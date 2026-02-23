Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
Динамічна та різноманітна – так охарактеризувала погоду до кінця лютого начальниця відділу комунікації з медіа українського гідрометцентру Наталія Птуха в етері «Суспільне. Студія».
«Основне на що варто звернути увагу – нарешті у нас процеси, починаючи від сьогодні, будуть переважати із заходу надходження повітряних мас, відповідно з Атлантики. Тож ці повітряні маси будуть більш теплі та вологі. Найближчі дві доби в нас будуть надходити і атмосферні фронти, пануватиме поле більш зниженого атмосферного тиску. Тому вони принесуть опади різної фази – від невеликого помірного снігу та дощів, але водночас температура при таких процесах буде коливатись як в денні, так і нічні години – від 4 морозу до трьох тепла», – зазначила Птуха.
При цьому, додали в укргідрометцентрі, з 26 лютого знову очікується похолодання. Синоптики одразу заспокоїли: сильних «мінусів» не буде.
«Буде вже підвищуватися атмосферний тиск, буде впливати вже антициклон, і він трошечки забезпечить нам зниження температури та припинення опадів. Але одразу попереджаємо, що це не будуть такі інтенсивні морози як були попередні, буквально на 2-6 градусів буде зниження. Але в денні години невеличкі плюси будуть залишатися», – сказала Птуха.
Вона також зазначила, що наразі, за оцінками фахівців, у березні інтенсивних морозів не очікують.
