Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики

Динамическая и разнообразная – так охарактеризовал погоду до конца февраля начальница отдела коммуникации по медиа украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире «Суспільне. Студія».

«Основное то, на что стоит обратить внимание – наконец-то у нас процессы, начиная с сегодняшнего дня, будут преобладать с запада поступления воздушных масс, соответственно с Атлантики. Поэтому эти воздушные массы будут более теплыми и влажными. В ближайшие двое суток у нас будут поступать и атмосферные фронты, будет царить поле более пониженного атмосферного давления. Поэтому они принесут осадки разной фазы – от небольшого умеренного снега и дождей, но в то же время температура при таких процессах будет колебаться как в дневные, так и в ночные часы – от 4 мороза до трех тепла», — отметила Птуха.

При этом, добавили в Укргидрометцентре, с 26 февраля снова ожидается похолодание. Синоптики сразу успокоили: сильных «минусов» не будет.

«Будет уже повышаться атмосферное давление, будет влиять уже антициклон, и он немножко обеспечит нам понижение температуры и прекращение осадков. Но сразу предупреждаем, что это не будут такие интенсивные морозы, как были предыдущие, буквально на 2-6 градусов будет снижение. Но в дневные часы небольшие плюсы будут оставаться», – сказала Птуха.

Она также отметила, что сейчас, по оценкам специалистов, в марте интенсивных морозов не ожидается.