Ели блины, сожгли чучело: как в экопарке под Харьковом отпраздновали Масленицу

В эти выходные в харьковском экопарке отметили Масленицу — праздник, символизирующий прощание с зимой и приход весны.

«Празднование Масленицы – это не просто проводы зимы, а маленький знак нового начала. После темных и трудных времен обязательно наступает свет. И, конечно, каждому из нас весна дарит надежду и веру в победу. И твердое убеждение, что совсем скоро будет мир и возрождение Украины», – пишут в пресс-службе парка.

В частности, на мероприятии ели традиционное для праздника блюдо – блины и пили чай из самовара. Также для посетителей экопарка провели веселые развлечения. Кроме этого, сожгли и чучело – это давний обряд, символизирующий прощание с зимой, очищение от всего плохого и встречу весны.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, вчера, 22 февраля, был последний день Масленицы. Проводы Масленицы традиционно сопровождались сжиганием чучела Зимы. Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощенным воскресеньем. Согласно традиции, в этот день при встрече нужно просить друг у друга прощения, а отвечать: «Бог простит, и я прощаю».