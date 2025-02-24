Масленица 2025: три рецепта блинов от Эктора и победителей «МастерШеф»

24 февраля началась Масленичная неделя. В первый день Масленицы в Украине традиционно собирались дома и лепили вареники с разными начинками. Сейчас хозяйки чаще находятся в поисках новых вариаций блинов.

Несмотря на публичную нелюбовь к блинам главного судьи кулинарного шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво, который регулярно пренебрежительно произносил: «Опять блинчики?» — и он, и победители «МастерШеф» периодически делятся рецептами этого блюда. Сам Эктор в своем Instagram предложил приготовить украинские бендерики с мясом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Одна из любимых учениц Эктора, известная любовью к сладенькому, Елизавета Глинская опубликовала способ приготовления французского десерта «Креп сюзетт» — тонких блинчиков, карамелизированных в апельсиновом соке с цедрой.

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Коллега Глинской — также победитель «МастерШеф» Евгений Клопотенко известен поисками различных рецептов украинской кухни. Один из таких — блины из пшена.