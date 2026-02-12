Празднование Масленицы обойдется харьковчанам дороже, чем в прошлом году

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 16 по 22 февраля украинцы будет отмечать Масленицу. Традиционно в эту неделю люди готовят вареники, сырники и блины. Однако в этом году блюда будут стоить дороже, чем в прошлом.

По результатам анализа цен на некоторые продукты в Харькове, в департаменте административных услуг и потребительского рынка сделали вывод: все продукты подорожали на 10-20%.

Средние цены на продукті в Харькове следующие:

мука пшеничная – 23-30 грн/кг,

молоко ультрапастеризованное (2,5 %) – 40-60 грн/0,9 л,

сыр кисломолочный (9%) – 65-100 грн/350 г,

подсолнечное масло – 70-95 грн/0,85 л

яйца куриные – 70-90 грн/10 шт.

готовые смеси для выпечки блинчиков стоят в среднем 50-80 грн/0,5 кг.

«Также в магазинах Харькова можно купить полуфабрикаты традиционных блюд. Замороженные блины в зависимости от вида начинки стоят от 200 до 380 грн/кг, вареники – от 90 до 220 грн/кг, сырники – от 200 до 260 грн/кг», – добавили в мэрии.