Празднование Масленицы обойдется харьковчанам дороже, чем в прошлом году

Общество 11:08   12.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Празднование Масленицы обойдется харьковчанам дороже, чем в прошлом году Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 16 по 22 февраля украинцы будет отмечать Масленицу. Традиционно в эту неделю люди готовят вареники, сырники и блины. Однако в этом году блюда будут стоить дороже, чем в прошлом. 

 По результатам анализа цен на некоторые продукты в Харькове, в департаменте административных услуг и потребительского рынка сделали вывод: все продукты подорожали на 10-20%.

Средние цены на продукті в Харькове следующие:

  • мука пшеничная – 23-30 грн/кг,
  • молоко ультрапастеризованное (2,5 %) – 40-60 грн/0,9 л,
  • сыр кисломолочный (9%) – 65-100 грн/350 г,
  • подсолнечное масло – 70-95 грн/0,85 л
  • яйца куриные – 70-90 грн/10 шт.
  • готовые смеси для выпечки блинчиков стоят в среднем 50-80 грн/0,5 кг.

«Также в магазинах Харькова можно купить полуфабрикаты традиционных блюд. Замороженные блины в зависимости от вида начинки стоят от 200 до 380 грн/кг, вареники – от 90 до 220 грн/кг, сырники – от 200 до 260 грн/кг», – добавили в мэрии.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
