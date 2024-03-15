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Защитников Харьковщины поздравили с Масленицей (фото)

Общество 21:11   15.03.2024
Елена Нагорная
Защитников Харьковщины поздравили с Масленицей (фото) Фото: Боровской поселковый совет

В Боровской громаде Изюмского района 15 марта поздравляли с Масленицей военных и сотрудников полиции.

Местные чиновники, а также работники детсадов и учреждений культуры угостили защитников и правоохранителей блинами, пирогами, булочками и другими вкусностями, сообщают в поселковом совете.

«Следуя украинским народным традициям, боровчане смогли выразить свое глубокое уважение и искреннюю благодарность людям, которые защищают нашу родную землю от врага, показать свою поддержку, подарить таким образом частичку своего тепла и домашнего уюта вместе с ароматом душистой выпечки», — отметили в поселковом совете.


Фото: Боровской поселковый совет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде Изюмского района 15 марта поздравляли с Масленицей военных и сотрудников полиции".