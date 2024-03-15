Защитников Харьковщины поздравили с Масленицей (фото)

В Боровской громаде Изюмского района 15 марта поздравляли с Масленицей военных и сотрудников полиции.

Местные чиновники, а также работники детсадов и учреждений культуры угостили защитников и правоохранителей блинами, пирогами, булочками и другими вкусностями, сообщают в поселковом совете.

«Следуя украинским народным традициям, боровчане смогли выразить свое глубокое уважение и искреннюю благодарность людям, которые защищают нашу родную землю от врага, показать свою поддержку, подарить таким образом частичку своего тепла и домашнего уюта вместе с ароматом душистой выпечки», — отметили в поселковом совете.



Фото: Боровской поселковый совет