Защитников Харьковщины поздравили с Масленицей (фото)
Фото: Боровской поселковый совет
В Боровской громаде Изюмского района 15 марта поздравляли с Масленицей военных и сотрудников полиции.
Местные чиновники, а также работники детсадов и учреждений культуры угостили защитников и правоохранителей блинами, пирогами, булочками и другими вкусностями, сообщают в поселковом совете.
«Следуя украинским народным традициям, боровчане смогли выразить свое глубокое уважение и искреннюю благодарность людям, которые защищают нашу родную землю от врага, показать свою поддержку, подарить таким образом частичку своего тепла и домашнего уюта вместе с ароматом душистой выпечки», — отметили в поселковом совете.
Фото: Боровской поселковый совет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блины, Борова, Боровая, військові, военные, масленица, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде Изюмского района 15 марта поздравляли с Масленицей военных и сотрудников полиции".