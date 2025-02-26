Масленица 2025: как изменились цены на продукты для блинов в Харькове

С 24 февраля началась масляная неделя. Продлится она до 2 марта. В Харьковском горсовете подсчитали, во сколько жителям в этом году обойдется приготовить блины.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, основные ингредиенты для блюда можно приобрести в супермаркетах, небольших продуктовых магазинах и на рынках.

Средние цены:

🔹 на муку — 20-28 грн/кг,

🔹 молоко ультрапастеризованное – 35-45 грн/0,9 л,

🔹 подсолнечное масло – 65-75 грн/0,85 л,

🔹 сахар — 28-33грн/кг,

🔹 яйца куриные – 50-70 грн/10 шт,

🔹 готовые смеси для выпекания блинов стоят в среднем 30-55 грн/0,5 кг.

«По сравнению с прошлым годом цены на составляющие для блинов выросли на около 10-20%», — констатировали в мэрии.