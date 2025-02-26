Масленица 2025: как изменились цены на продукты для блинов в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
С 24 февраля началась масляная неделя. Продлится она до 2 марта. В Харьковском горсовете подсчитали, во сколько жителям в этом году обойдется приготовить блины.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, основные ингредиенты для блюда можно приобрести в супермаркетах, небольших продуктовых магазинах и на рынках.
Средние цены:
🔹 на муку — 20-28 грн/кг,
🔹 молоко ультрапастеризованное – 35-45 грн/0,9 л,
🔹 подсолнечное масло – 65-75 грн/0,85 л,
🔹 сахар — 28-33грн/кг,
🔹 яйца куриные – 50-70 грн/10 шт,
🔹 готовые смеси для выпекания блинов стоят в среднем 30-55 грн/0,5 кг.
«По сравнению с прошлым годом цены на составляющие для блинов выросли на около 10-20%», — констатировали в мэрии.
Читайте также: Масленица 2025: три рецепта блинов от Эктора и победителей «МастерШеф»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: блины, масленица, новости Харькова, продукты, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Масленица 2025: как изменились цены на продукты для блинов в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 24 февраля началась масляная неделя. Продлится она до 2 марта. В Харьковском горсовете подсчитали, во сколько жителям в этом году обойдется приготовить блины.".