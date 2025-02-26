Масниця 2025: як змінилися ціни на продукти для млинців у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Із 24 лютого розпочався масляний тиждень. Триватиме він до 2 березня. У Харківській міськраді підрахували, у скільки цьогоріч жителям обійдеться приготувати млинці.
Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, основні інгредієнти для страви можна придбати в супермаркетах, невеликих продуктових крамницях та на ринках.
Середні ціни:
🔹 на борошно – 20-28 грн/кг,
🔹 молоко ультрапастеризоване – 35-45 грн/0,9 л,
🔹 соняшникову олію – 65-75 грн/0,85 л,
🔹 цукор – 28-33грн/кг,
🔹 яйця курячі – 50-70 грн/10 шт,
🔹 готові суміші для випікання млинців коштують у середньому 30-55 грн/0,5кг.
«Порівняно з минулим роком ціни на складники для млинців зросли на близько 10-20%», – констатували у мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блины, масленица, новини Харкова, продукты, цены;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 24 лютого розпочався масляний тиждень. Триватиме він до 2 березня. У Харківській міськраді підрахували, у скільки цьогоріч жителям обійдеться приготувати млинці.".