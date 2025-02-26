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Масниця 2025: як змінилися ціни на продукти для млинців у Харкові

Суспільство 13:20   26.02.2025
Вікторія Яковенко
Масниця 2025: як змінилися ціни на продукти для млинців у Харкові Фото: Харківська міськрада

Із 24 лютого розпочався масляний тиждень. Триватиме він до 2 березня. У Харківській міськраді підрахували, у скільки цьогоріч жителям обійдеться приготувати млинці.

Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, основні інгредієнти для страви можна придбати в супермаркетах, невеликих продуктових крамницях та на ринках.

Середні ціни:

🔹 на борошно – 20-28 грн/кг,

🔹 молоко ультрапастеризоване – 35-45 грн/0,9 л,

🔹 соняшникову олію – 65-75 грн/0,85 л,

🔹 цукор – 28-33грн/кг,

🔹 яйця курячі – 50-70 грн/10 шт,

🔹 готові суміші для випікання млинців коштують у середньому 30-55 грн/0,5кг.

«Порівняно з минулим роком ціни на складники для млинців зросли на близько 10-20%», – констатували у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2025 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 24 лютого розпочався масляний тиждень. Триватиме він до 2 березня. У Харківській міськраді підрахували, у скільки цьогоріч жителям обійдеться приготувати млинці.".