Масниця 2025: як змінилися ціни на продукти для млинців у Харкові

Із 24 лютого розпочався масляний тиждень. Триватиме він до 2 березня. У Харківській міськраді підрахували, у скільки цьогоріч жителям обійдеться приготувати млинці.

Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, основні інгредієнти для страви можна придбати в супермаркетах, невеликих продуктових крамницях та на ринках.

Середні ціни:

🔹 на борошно – 20-28 грн/кг,

🔹 молоко ультрапастеризоване – 35-45 грн/0,9 л,

🔹 соняшникову олію – 65-75 грн/0,85 л,

🔹 цукор – 28-33грн/кг,

🔹 яйця курячі – 50-70 грн/10 шт,

🔹 готові суміші для випікання млинців коштують у середньому 30-55 грн/0,5кг.

«Порівняно з минулим роком ціни на складники для млинців зросли на близько 10-20%», – констатували у мерії.