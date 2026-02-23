Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю
Цими вихідними у харківському екопарку відзначили Масницю – свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни.
«Святкування Масниці — це не просто проводи зими, а маленький знак нового початку. Після темних і важких часів обов’язково настає світло. І, звісно, кожному з нас весна дарує надію та віру в перемогу. І тверде переконання, що зовсім скоро буде мир та відродження України», – пишуть у пресслужбі парку.
Зокрема, на заході їли традиційну для свята страву – млинці та пили чай із самовара. Також для відвідувачів екопарку провели веселі розваги. Крім цього, спалили й опудало – це давній обряд, що символізує прощання із зимою, очищення від усього поганого та зустріч весни.
Відео: Харківський екопарк
Нагадаємо, вчора, 22 лютого, був останній день Масниці. Проводи Масниці традиційно супроводжувалися спалюванням опудала Зими. Останню неділю перед Великим постом називають Прощеною неділею. Згідно з традицією, цього дня при зустрічі потрібно просити один в одного пробачення, а відповідати: «Бог простить, і я прощаю».
