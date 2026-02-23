Live

Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю

Суспільство 12:35   23.02.2026
Вікторія Яковенко
Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю Скриншот

Цими вихідними у харківському екопарку відзначили Масницю – свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни.

«Святкування Масниці — це не просто проводи зими, а маленький знак нового початку. Після темних і важких часів обов’язково настає світло. І, звісно, кожному з нас весна  дарує надію та віру в перемогу. І тверде переконання, що зовсім скоро буде мир та відродження України», – пишуть у пресслужбі парку.

Зокрема, на заході їли традиційну для свята страву – млинці та пили чай із самовара. Також для відвідувачів екопарку провели веселі розваги. Крім цього, спалили й опудало – це давній обряд, що символізує прощання із зимою, очищення від усього поганого та зустріч весни.

Відео: Харківський екопарк

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, був останній день Масниці. Проводи Масниці традиційно супроводжувалися спалюванням опудала Зими. Останню неділю перед Великим постом називають Прощеною неділею. Згідно з традицією, цього дня при зустрічі потрібно просити один в одного пробачення, а відповідати: «Бог простить, і я прощаю».

Читайте також: “Людей повно” – як у Харкові реагують на нову безкоштовну ковзанку (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
У гуртожитку для переселенців у Харкові ледь не сталося вбивство: подробиці
23.02.2026, 13:41
Наслідки удару по Харкову 23 лютого показала мерія (фото)
Наслідки удару по Харкову 23 лютого показала мерія (фото)
23.02.2026, 11:35
Тіло вбитого цивільного евакуював НРК на Харківщині (відео)
Тіло вбитого цивільного евакуював НРК на Харківщині (відео)
23.02.2026, 10:10
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
Новини Харкова – головне 23 лютого: вибухи зранку; БпЛА вбив цивільного
23.02.2026, 12:08
Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська
Вони вже зрозуміли, що несе “русский мир” – Канашевич про мешканців Куп’янська
23.02.2026, 10:51
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині: що відомо
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині: що відомо
23.02.2026, 11:23

Новини за темою:

26.02.2025
Масниця 2025: як змінилися ціни на продукти для млинців у Харкові
24.02.2025
Масниця 2025: три рецепти млинців від Ектора та переможців “МастерШеф”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цими вихідними у харківському екопарку відзначили Масницю – свято, яке символізує прощання з зимою і прихід весни.".