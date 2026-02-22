Сьогодні 22 лютого 2026: який день в історії

Сьогодні – Прощена неділя, останній день Масниці. 22 лютого 2015 року в Харкові стався теракт біля Палацу спорту під час Маршу єдності. У 2014-му в Україні завершилася Революція Гідності – Верховна Рада ухвалила рішення усунути Януковича з посади президента. У 1989 році вперше в історії премії “Ґреммі” її присудили за реп-композицію. У 1946-му американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу “Довгу телеграму”, в якій сформулював всю сутність як СРСР, так і сучасної РФ. У 1857-му народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а в 1889-му того ж дня – його дружина та соратниця Олав. У 1797-му на береги Великої Британії висадився Фішгардський десант – останні іноземні війська, що будь-коли вдиралися на острів.

Свята та пам’ятні дати 22 лютого

Сьогодні – останній день Масниці. Проводи Масниці традиційно супроводжувалися спалюванням опудала Зими. Останню неділю перед Великим постом називають Прощеною неділею. Згідно з традицією, цього дня при зустрічі потрібно просити один в одного пробачення, а відповідати: “Бог простить, і я прощаю”.22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Також сьогодні: Всесвітній день роздумів, День засновника скаутингу та Міжнародний день бойскаутів, День смирення, Всесвітній день енцефаліту, День однозадачності.

22 лютого в історії

22 лютого 1630 року англійські колоністи вперше скуштували попкорн – страву, яку індіанці готували протягом багатьох тисячоліть. Пригостив англійців вождь племені індіанців Кводекуайн. Докладніше.

22 лютого 1797 року на береги Великої Британії висадився Фішгардський десант (французька армія). Він увійшов до історії, ставши останнім вторгненням на острів іноземної армії. Докладніше.

22 лютого 1848 року у Парижі розпочалася чергова французька революція. Її наслідком стало зречення престолу королем Луї-Філіппом, який керував Францією з 1830 року (після Липневої революції). Докладніше.

22 лютого 1857 року народився засновник скаутського руху Роберт Бейден-Павелл, а 1889 року того ж дня – його дружина та соратниця Олав. Тому цього дня відзначають Міжнародний день скаутів. Докладніше.

22 лютого 1946 року американський дипломат у Москві Джордж Кеннан відправив до Держдепу повідомлення, що увійшло в історію як “Довга телеграма”. Докладніше.

22 лютого 1989 року вперше в історії премії “Ґреммі” її присудили за реп-композицію. Нагороду отримали DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (Джефф Таунс та Вілл Сміт, якого зараз набагато краще знають як актора, а не репера). Піснею-переможницею стала “Parents Just Don’t Understand”. Дует активно співпрацював із 1984 по 1994 роки. Їхні перші успішні сингли вийшли ще за часів, коли Вілл Сміт закінчував навчання у школі. А найуспішнішим синглом став “Summertime”, що вийшов у 1991 році та приніс авторам другу “Ґреммі”.

Композиція “Parents Just Don’t Understand” входила до альбому “He’s the DJ, I’m the Rapper”. Сингл та комічний кліп на нього завоювали популярність на MTV, а сам альбом став мультиплатиновим.

<br />

22 лютого 1997 року шотландські вчені вперше повідомили про успішне клонування вівці Доллі. Докладніше.

22 лютого 2014 року в Україні завершилася Революція Гідності. Докладніше.

22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту в Харкові під час Маршу єдності стався теракт. Докладніше.

22 лютого 2022 року Путін заявив, що РФ визнала “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР” в їх “конституційних межах” (тобто в межах усієї території областей, у тому числі – тієї, яка не перебувала під контролем терористів) та відкинув Мінські угоди. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період.

Церковне свято 22 лютого

22 лютого – Прощена неділя, Згадка Адамова вигнання. Вшановують здобуття мощей мучеників у Євгенії, а також – пам’ять мучеників Маврикія та 70 воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вдень хмарний і холодний, то морози затягнуться надовго, а весна буде пізньою.

Якщо в цей день відлига, то весна прийде рано.

Що не можна робити 22 лютого

Не можна пити алкоголь та їсти м’ясні страви.

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити та сваритися.

Не можна вишивати, шити, в’язати та займатися рукоділлям.

Не можна займатися тяжкою фізичною працею та роботою по дому.

Не можна не пробачити людині, яка цього дня просить вибачення.

Після трапези не можна прибирати зі столу. Краще накрити те, що залишилося, білою скатертиною.