Сьогодні 20 травня 2026: яке свято та день в історії

20 травня в Україні – День банківських працівників і День перекладача жестової мови. Цього дня у 325 році римський імператор Костянтин Великий скликав у Нікеї Перший Вселенський Собор. У 1498-му Васко да Гама першим досяг берегів Індії. У 1873-му Леві Страусс отримав патент на джинси. У 1899-му поліціянти вперше виписали штраф водію за перевищення швидкості. У 1961-му дисидента Левка Лук’яненка засудили до страти. У 2009-му ФК “Шахтар” завоював Кубок УЄФА. У 2019-му пройшла інавгурація президента України Володимира Зеленського. У 2022-му останні захисники залишили територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Свята та пам’ятні дати 20 травня

У світі – Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR.

Також сьогодні: Всесвітній день бджіл, Європейський день моря, Міжнародний день клінічних досліджень, Міжнародний день червоних кросівок (присвячений порятунку людей із важкою харчовою алергією), Всесвітній день товару (щороку організатори визначають різні дати в травні для проведення цих заходів).

20 травня в історії

20 травня 325 року римський імператор Костянтин Великий скликав у Нікеї Вселенський Собор. Докладніше.

20 травня 1498 року португальський мореплавець Васко да Гама першим досяг берегів Індії, відкривши морський шлях до неї – навколо мису Доброї Надії. Докладніше.

20 травня 1873 року Леві Страусс отримав патент на штани з металевими заклепками на кишенях. То була вже остаточна версія джинсів. Докладніше.

20 травня 1879 року народився майбутній державний діяч УНР Борис Мартос. Докладніше.

20 травня 1899 року поліціянти вперше виписали штраф водію за перевищення швидкості. Докладніше.

20 травня 1961 року радянського дисидента, юриста Левка Лук’яненка засудили до страти. Пізніше вирок замінили на 15 років ув’язнення. Докладніше.

20 травня 2005 року українська документальна короткометражка отримала “Золоту пальмову гілку” на Каннському кінофестивалі. Докладніше.

20 травня 2009 року ФК “Шахтар” (Донецьк) завоював Кубок УЄФА. Докладніше.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Того ж дня він із трибуни Верховної Ради проголосив своє перше рішення про розпуск парламенту.

20 травня 2022 року останні захисники залишили територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Докладніше.

Церковне свято 20 травня

20 травня вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ластівки високо літають – буде ясна погода, низько – до дощу.

Якщо в цей день іде дощ, то вересень буде теплим.

Що не можна робити 20 травня

Не можна лаятися та сваритися.

Не можна давати в борг гроші.