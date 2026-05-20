Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории

20 мая в Украине – День банковских работников и День переводчика жестового языка. В этот день в 325 году римский император Константин Великий созвал в Никее Первый Вселенский Собор. В 1498-м Васко да Гама первым достиг берегов Индии. В 1873-м Леви Страусс получил патент на джинсы. В 1899-м полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. В 1961-м диссидента Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. В 2009-м ФК «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. В 2019-м прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В 2022-м последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Праздники и памятные даты 20 мая

20 мая в Украине – День банковских работников и День переводчика жестового языка.

В мире – Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога, Международный день HR.

Также сегодня: Всемирный день пчел, Европейский день моря, Международный день клинических исследований, Международный день красных кроссовок (посвящен спасению людей с тяжелой пищевой аллергией), Всемирный день товара (ежегодно организаторы определяют разные даты в мае для проведения этого мероприятия).

20 мая в истории

20 мая 325 года римский император Константин Великий созвал в Никее Вселенский Собор. Подробнее.

20 мая 1498 года португальский мореплаватель Васко да Гама первым достиг берегов Индии, открыв морской путь к ней – вокруг мыса Доброй Надежды. Подробнее.

20 мая 1873 года Леви Страусс получил патент на штаны с металлическими заклепками на карманах. Это была уже окончательная версия джинсов. Подробнее.

20 мая 1879 года родился будущий государственный деятель УНР Борис Мартос. Подробнее.

20 мая 1899 года полицейские впервые выписали штраф водителю за превышение скорости. Подробнее.

20 мая 1961 года советского диссидента, юриста Левко Лукьяненко приговорили к смертной казни. Позже приговор заменили на 15 лет заключения. Подробнее.

20 мая 2005 года украинская документальная короткометражка получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Подробнее.

20 мая 2009 года ФК «Шахтер» (Донецк) завоевал Кубок УЕФА. Подробнее.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день он с трибуны Верховной Рады провозгласил свое первое решение о роспуске парламента.

20 мая 2022 года последние защитники покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подробнее.

Церковный праздник 20 мая

20 мая чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Подробнее.

Народные приметы

Если ласточки высоко летают – будет ясная погода, низко – к дождю.

Если в этот день идет дождь, то сентябрь будет теплым.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя давать взаймы деньги.