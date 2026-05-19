«Забудь, что такое снимать»: агрессивный мужчина ударил женщину в Харькове 📹
На Алексеевке мужчина ударил женщину и выбил из её рук смартфон. Этому предшествовал конфликт, который, как утверждается, возник из-за жестокого обращения мужчины со своей собакой.
Часть конфликта сняли и распространили в Telegram-каналах. Причина на видео не попала. Как утверждалось в публикациях, мужчина якобы бил своего спаниеля ногами прямо на улице, из-за чего ему сделали замечание неравнодушные люди, которые выгуливали собак поблизости.
Дальнейшее развитие конфликта и агрессивное поведение мужчины на видео попали. Он выражался в адрес женщин нецензурной бранью, подошел к одной из них и со словами: «Забудь, что такое снимать» выбил из рук смартфон и ударил.
Внимание! На видео есть кадры жестокости и нормативная лексика. 18+
В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали, что устанавливают обстоятельства этого события, произошедшего 18 мая возле одной из школ в Шевченковском районе.
«По предварительной информации, женщина сделала мужчине замечание о ненадлежащем обращении с собакой, после чего между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта мужчина нанёс заявительнице телесные повреждения и повредил её мобильный телефон», — подтверждают правоохранители.
Полицейские собрали первичные материалы и установили очевидцев. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события в соответствии с действующим законодательством.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 17:35;