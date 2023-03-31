«Россия прилагает минимум усилий»: харьковчанин оправдывал действия РФ
60-летний житель Харькова на своем канале в YouTube систематически распространял видеоролики, где оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.
В одном из распространенных мужчиной видео унижается ВСУ и отмечается, что «Россия хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«В другом видеоролике, который распространил харьковчанин, «выступает» российский военный, который описывает захватнические действия России в контексте исторической ретроспективы. Он утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет», — добавили в прокуратуре.
Преступнику сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний житель Харькова на своем канале в YouTube систематически распространял видеоролики, где оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.".