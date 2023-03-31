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«Россия прилагает минимум усилий»: харьковчанин оправдывал действия РФ

Общество 14:05   31.03.2023
Виктория Яковенко
«Россия прилагает минимум усилий»: харьковчанин оправдывал действия РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

60-летний житель Харькова на своем канале в YouTube систематически распространял видеоролики, где оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

В одном из распространенных мужчиной видео унижается ВСУ и отмечается, что «Россия хочет захватить Украину, прилагая минимум усилий», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«В другом видеоролике, который распространил харьковчанин, «выступает» российский военный, который описывает захватнические действия России в контексте исторической ретроспективы. Он утверждает, что не разделяет западные ценности, потому что у него другие интересы и предупреждает, что воевать он умеет», — добавили в прокуратуре.

Преступнику сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436 УКУ).

коллаборант
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 14:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "60-летний житель Харькова на своем канале в YouTube систематически распространял видеоролики, где оправдывал и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.".