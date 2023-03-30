В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове будут судить поклонника «русского мира», который в соцсетях прославлял оккупантов и одобрял действия РФ.
По данным Харьковской областной прокуратуры, пропагандистом оказался житель Харькова. Преступник в течение сентября-октября 2022 года в социальных сетях распространял сообщения, где утверждалось, что «РФ возвращает свои территории и спасает Украину от фашистов».
Предателю сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК).
Преступнику грозит от пяти до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 16:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить поклонника «русского мира», который в соцсетях прославлял оккупантов и одобрял действия РФ. ".