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В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ

Общество 16:10   30.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить поклонника «русского мира», который в соцсетях прославлял оккупантов и одобрял действия РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, пропагандистом оказался житель Харькова. Преступник в течение сентября-октября 2022 года в социальных сетях распространял сообщения, где утверждалось, что «РФ возвращает свои территории и спасает Украину от фашистов».

Предателю сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК).

Преступнику грозит от пяти до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 16:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить поклонника «русского мира», который в соцсетях прославлял оккупантов и одобрял действия РФ. ".