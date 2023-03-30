В Харькове разоблачили пропагандиста: даже под обстрелами отрицал агрессию РФ

В Харькове будут судить поклонника «русского мира», который в соцсетях прославлял оккупантов и одобрял действия РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, пропагандистом оказался житель Харькова. Преступник в течение сентября-октября 2022 года в социальных сетях распространял сообщения, где утверждалось, что «РФ возвращает свои территории и спасает Украину от фашистов».

Предателю сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК).

Преступнику грозит от пяти до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.