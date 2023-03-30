Учила детей в Волчанске по «стандартам» РФ: СБУ разоблачила коллаборантку
52-летняя жительница Волчанска в Харьковской области во время оккупации города сотрудничала с военными РФ и обучала детей по российским «стандартам образования».
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, коллаборантка согласилась на предложение оккупантов занять должность директора в местном лицее.
Во время собрания с персоналом женщина сообщила, что будет внедрять «стандарты образования РФ» и проводить уроки на русском языке. Также коллаборантка собрала списки учителей, которые согласны работать под руководством оккупантов и поехать на курсы повышения квалификации в РФ, добавили в СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленница даже получила от оккупантов методические рекомендации в электронном виде по организации учебного процесса.
Женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях).
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя жительница Волчанска в Харьковской области во время оккупации города сотрудничала с военными РФ и обучала детей по российским «стандартам образования».".