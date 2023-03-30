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Учила детей в Волчанске по «стандартам» РФ: СБУ разоблачила коллаборантку

Общество 15:20   30.03.2023
Виктория Яковенко
Учила детей в Волчанске по «стандартам» РФ: СБУ разоблачила коллаборантку Фото: Владислав Абдула

52-летняя жительница Волчанска в Харьковской области во время оккупации города сотрудничала с военными РФ и обучала детей по российским «стандартам образования».

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, коллаборантка согласилась на предложение оккупантов занять должность директора в местном лицее.

Во время собрания с персоналом женщина сообщила, что будет внедрять «стандарты образования РФ» и проводить уроки на русском языке. Также коллаборантка собрала списки учителей, которые согласны работать под руководством оккупантов и поехать на курсы повышения квалификации в РФ, добавили в СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленница даже получила от оккупантов методические рекомендации в электронном виде по организации учебного процесса.

Женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 15:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летняя жительница Волчанска в Харьковской области во время оккупации города сотрудничала с военными РФ и обучала детей по российским «стандартам образования».".