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Медали с флагами РФ для детей: директора лицея в Купянске будут судить заочно

Общество 12:20   18.03.2023
Елена Нагорная
Медали с флагами РФ для детей: директора лицея в Купянске будут судить заочно Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора лицея в Купянске, которая во время оккупации отправляла учителей в Курск для внедрения российских стандартов образования.

Во время оккупации педагог начала сотрудничать с врагом и возглавила «Лицей №1 Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«Обвиняемая активно начала внедряла российское образование в городе. В частности, она получила российские учебники и нагрудные медали с российскими флагами для учеников. Педагог также направила учителей указанного учебного заведения на прохождение курсов повышения квалификации в город Курск РФ для того, чтобы они научились методикам преподавания и стандартам российского образования», — отметили в прокуратуре.

Фото: Харьковская облпрокуратура

Педагога будут судить заочно в Новомосковском горрайонном суде Днепропетровской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении директора лицея в Купянске, которая во время оккупации отправляла учителей в Курск для внедрения российских стандартов образования.".