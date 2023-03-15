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СБУ задержала педагога из Купянска, «возглавлявшую» лицей под руководством РФ

Происшествия 16:41   15.03.2023
Елена Нагорная
СБУ задержала педагога из Купянска, «возглавлявшую» лицей под руководством РФ

Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении жительнице города Купянск Харьковской области, которая во время оккупации возглавила местный лицей и заявила о внедрении стандартов образования государства-агрессора.

Об этом сообщает представитель облуправления СБУ Владислав Абдула.

По его словам, в конце июня 2022 года коллаборантка заняла должность «исполняющей обязанности директора Купянского лицея №1 Купянского городского совета Харьковской области».

Сразу после этого она сообщила преподавателям и родителям учеников, что в новом учебном году образовательный процесс в лицее будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.

Женщина заняла должность вместо действующего директора, который уехал в Курск на повышение квалификации, чтобы в будущем внедрять стандарты образования РФ на территории Купянщины.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 16:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении жительнице города Купянск Харьковской области, которая во время оккупации возглавила местный лицей и заявила о внедрении стандартов образования государства-агрессора.".