СБУ задержала педагога из Купянска, «возглавлявшую» лицей под руководством РФ
Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении жительнице города Купянск Харьковской области, которая во время оккупации возглавила местный лицей и заявила о внедрении стандартов образования государства-агрессора.
Об этом сообщает представитель облуправления СБУ Владислав Абдула.
По его словам, в конце июня 2022 года коллаборантка заняла должность «исполняющей обязанности директора Купянского лицея №1 Купянского городского совета Харьковской области».
Сразу после этого она сообщила преподавателям и родителям учеников, что в новом учебном году образовательный процесс в лицее будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.
Женщина заняла должность вместо действующего директора, который уехал в Курск на повышение квалификации, чтобы в будущем внедрять стандарты образования РФ на территории Купянщины.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 16:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении жительнице города Купянск Харьковской области, которая во время оккупации возглавила местный лицей и заявила о внедрении стандартов образования государства-агрессора.".