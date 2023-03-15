Сотрудница харьковского предприятия «наводила» ракеты РФ на людные места
Суд признал виновной сотрудницу харьковского госпредприятия, передававшую оккупантам координаты мест массового пребывания людей и украинских военных.
По данным пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, «информатора» представители российских спецслужб завербовали в начале полномасштабного вторжения. По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских военных на территории региона.
«Также она передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов были нужны оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре», — рассказали в СБУ.
После вражеских обстрелов злоумышленница выходила на места прилетов, чтобы зафиксировать результаты оккупанта и скорректировать врага для повторных ударов. По данным правоохранителей, фигурантка дела контактировала с оккупантами через так называемых «связных». Ими оказались два русских военных. Один из них уже ликвидирован украинскими воинами на восточном фронте. Другой – мобилизованный в ВС РФ, житель временно оккупированного Донецка.
Именно русским военным в мессенджере злоумышленница сбрасывала фото. Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.
Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Предательница проведет за решеткой 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 14:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновной сотрудницу харьковского госпредприятия, передававшую оккупантам координаты мест массового пребывания людей и украинских военных.".