Сотрудница харьковского предприятия «наводила» ракеты РФ на людные места

Суд признал виновной сотрудницу харьковского госпредприятия, передававшую оккупантам координаты мест массового пребывания людей и украинских военных.

По данным пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, «информатора» представители российских спецслужб завербовали в начале полномасштабного вторжения. По указанию агрессора в период с 25 февраля по 9 марта прошлого года она собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских военных на территории региона.

«Также она передавала захватчикам координаты мест массового пребывания людей, в том числе пунктов выдачи гуманитарной помощи в областном центре. Геолокации гражданских объектов были нужны оккупантам для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по инфраструктуре», — рассказали в СБУ.

После вражеских обстрелов злоумышленница выходила на места прилетов, чтобы зафиксировать результаты оккупанта и скорректировать врага для повторных ударов. По данным правоохранителей, фигурантка дела контактировала с оккупантами через так называемых «связных». Ими оказались два русских военных. Один из них уже ликвидирован украинскими воинами на восточном фронте. Другой – мобилизованный в ВС РФ, житель временно оккупированного Донецка.

Именно русским военным в мессенджере злоумышленница сбрасывала фото. Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Предательница проведет за решеткой 15 лет.