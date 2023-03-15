Співробітниця харківського підприємства «наводила» ракети РФ на людні місця
Суд визнав винною співробітницю харківського держпідприємства, яка передавала окупантам координати місць масового перебування людей та українських військових.
За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, «інформаторку» представники російських спецслужб завербували на початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою агресора у період з 25 лютого по 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військових на території регіону.
«Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі», – розповіли в СБУ.
Після ворожого обстрілу зловмисниця виходила на місця прильотів, щоб зафіксувати результати окупанта та скоригувати ворога для повторних ударів. За даними правоохоронців, фігурантка справи контактувала з окупантами через так званих «зв’язкових». Ними виявилися двоє російських військових. Одного з них ліквідували українські воїни на східному фронті. Інший – мобілізований у ЗС РФ, мешканець тимчасово окупованого Донецька.
Саме цим російським військовим у месенджері зловмисниця скидала фото. Під час обшуків у затриманої знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.
Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадниця проведе за ґратами 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною співробітницю харківського держпідприємства, яка передавала окупантам координати місць масового перебування людей та українських військових.".