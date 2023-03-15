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Співробітниця харківського підприємства «наводила» ракети РФ на людні місця

Суспільство 14:34   15.03.2023
Вікторія Яковенко
Співробітниця харківського підприємства «наводила» ракети РФ на людні місця Фото: Вікторія Яковенко

Суд визнав винною співробітницю харківського держпідприємства, яка передавала окупантам координати місць масового перебування людей та українських військових.

За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, «інформаторку» представники російських спецслужб завербували на початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою агресора у період з 25 лютого по 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військових на території регіону.

«Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі», – розповіли в СБУ.

Після ворожого обстрілу зловмисниця виходила на місця прильотів, щоб зафіксувати результати окупанта та скоригувати ворога для повторних ударів. За даними правоохоронців, фігурантка справи контактувала з окупантами через так званих «зв’язкових». Ними виявилися двоє російських військових. Одного з них ліквідували українські воїни на східному фронті. Інший – мобілізований у ЗС РФ, мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Саме цим російським військовим у месенджері зловмисниця скидала фото. Під час обшуків у затриманої знайшли мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадниця проведе за ґратами 15 років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 14:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною співробітницю харківського держпідприємства, яка передавала окупантам координати місць масового перебування людей та українських військових.".