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Трагедія в Харкові: на проспекті Лева Ландау під колесами BMW загинув пішохід

Події 11:11   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Трагедія в Харкові: на проспекті Лева Ландау під колесами BMW загинув пішохід

Смертельна ДТП сталася напередодні, 4 жовтня, близько 10:00 на проспекті Лева Ландау в Харкові. 

За попередньою версією слідства, за кермом автомобіля був 37-річний чоловік.

“Під час руху по проспекту Льва Ландау в напрямку проспекту Ювілейний на автомобілі BMW скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП від отриманих травм 59-річний пішохід загинув на місці аварії”, – встановили в ГУ Нацполіції.

ДТП у Харкові

На цей час водія затримано, а правоохоронці встановлюють всі подробиці аварії. Якщо провину чоловіка доведуть – він може “сісти” на строк від трьох до восьми років. Також у цьому випадку його позбавлять прав на такий самий період.

ДТП у Харкові

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 11:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна ДТП сталася напередодні, 4 жовтня, близько 10:00 на проспекті Лева Ландау в Харкові. ".