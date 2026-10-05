Трагедія в Харкові: на проспекті Лева Ландау під колесами BMW загинув пішохід

Смертельна ДТП сталася напередодні, 4 жовтня, близько 10:00 на проспекті Лева Ландау в Харкові.

За попередньою версією слідства, за кермом автомобіля був 37-річний чоловік.

“Під час руху по проспекту Льва Ландау в напрямку проспекту Ювілейний на автомобілі BMW скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП від отриманих травм 59-річний пішохід загинув на місці аварії”, – встановили в ГУ Нацполіції.

На цей час водія затримано, а правоохоронці встановлюють всі подробиці аварії. Якщо провину чоловіка доведуть – він може “сісти” на строк від трьох до восьми років. Також у цьому випадку його позбавлять прав на такий самий період.